Wichtige Rolle der Freien Berufe bei der Transformation

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung hat die Bedeutung der Freien Berufe für die Transformation hervorgehoben. „Die Transformation der Wirtschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei deren Bewältigung auch die Freien Berufe eine wichtige Rolle spielen“, heißt es in der Antwort der Regierung (20/14551) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14333). So seien unter anderem Planerinnen und Planer, Ingenieurinnen und Ingenieure, Biologinnen und Biologen, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, Sachverständige sowie Fachleute für Umweltrecht für die Umsetzung der Transformation unverzichtbar. Außerdem werden in der Antwort Maßnahmen der Bundesregierung zum Bürokratieabbau und zur Fachkräftegewinnung erläutert.