Anträge für Anbauvereinigungen nach dem Cannabisgesetz

Berlin: (hib/PK) Bislang sind bundesweit mehr als 400 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis für Anbauvereinigungen nach dem Cannabisgesetz gestellt worden. In 83 Fällen wurde die Erlaubnis erteilt, wie aus der Antwort (20/14626) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/14335) der Gruppe Die Linke mit Stand Dezember 2024 hervorgeht.

In zwölf Fällen wurden Anträge abgelehnt, darunter allein sechs in Niedersachsen. In weiteren 349 Fällen steht ein Bescheid noch aus. Die meisten Genehmigungen wurden in Nordrhein-Westfalen (25) und Niedersachsen (20) erteilt.

In Anbauvereinigungen dürfen Erwachsene seit dem 1. Juli 2024 nicht-gewerblich Cannabis ziehen und zum Eigenkonsum an Mitglieder weitergeben. Die Clubs bedürfen einer behördlichen Erlaubnis.