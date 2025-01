Volunteers bei Sportgroßveranstaltungen „unabdingbar“

Berlin: (hib/HAU) Ehrenamtliches Engagement ist nach Einschätzung der Bundesregierung für die erfolgreiche Durchführung von Sportgroßveranstaltungen von zentraler Bedeutung. In den vielen verschiedenen Einsatzbereichen einer Sportgroßveranstaltung sei der Einsatz von Volunteers zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs „unabdingbar“, heißt es in der Antwort der Regierung (20/14620) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (20/14384). Dabei gehe ehrenamtliches Engagement meist mit dem Einsatz eigener Freizeit oder Urlaubstagen einher.

Die aktive Förderung von Volunteering bei Sportgroßveranstaltungen in Deutschland finde Ausdruck sowohl in der „Nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen“ als auch in der Unterstützung der „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ sowie der Projektförderung von Sportgroßveranstaltungen, schreibt die Regierung. Gelungene Volunteer-Einsätze seien ein zentrales Aushängeschild einer jeden Sportgroßveranstaltung „und tragen somit einen entscheidenden Beitrag zu einem positiven Gesamtbild Deutschlands als Gastgeber bei“.

Die Anzahl der in Deutschland insgesamt eingesetzten Volunteers werde von der Bundesregierung nicht systematisch erfasst, heißt es weiter. Die Regierung sei in der Regel nicht in die Veranstaltungsorganisation eingebunden. Zudem gebe es im Zusammenhang mit der durch die Bundesregierung zur Verfügung gestellten Förderung „keine Berichtspflichten zum Volunteering“.

Bei durch den Bund maßgeblich geförderten Sportgroßveranstaltungen finde zwar ein intensiver Austausch im gesamten Veranstaltungszyklus statt. „Aber auch hier liegt das Volunteering in der Verantwortung der Verbände und ausrichtenden Veranstaltungsorganisationen, sodass keine systematische Erfassung der Anzahl an eingesetzten Volunteers erfolgt.“ Informiert worden sei die Regierung der Antwort zufolge darüber, dass bei den Special Olympic World Games 2023 in Berlin 18.000 Volunteers und bei den European Championships 2022 in München 6.000 Volunteers eingesetzt worden seien.