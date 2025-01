Berlin: (hib/HAU) Die CDU/CSU-Fraktion will eine Bilanz der Verkehrspolitik der Bundesregierung ziehen und hat dazu eine Kleine Anfrage (20/14651) vorgelegt. In den insgesamt 58 Fragen wird unter anderem die Situation bei der Deutschen Bahn AG (DB AG), die Trassenpreisgestaltung und der Verfahrensstand bei der Elektrifizierung des Schienennetzes thematisiert. Des Weiteren geht es um die Planungsbeschleunigung bei Verkehrsprojekten, die Schaffung von Lkw-Stellflächen an und in der Nähe von Autobahnen, die Standortkosten im Luftverkehr und den Radwegeausbau.