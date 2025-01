Sechs Milliarden Euro für internationale Klimafinanzierung

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung hat zugesagt, spätestens 2025 Mittel in Höhe von sechs Milliarden Euro jährlich aus Haushaltsmitteln - inklusive Schenkungsäquivalenten - für die internationale Klimafinanzierung bereitzustellen. Wie sie in der Antwort (20/14632) auf eine Kleine Anfrage (20/13701) der FDP-Fraktion schreibt, stamme ein gewichtiger Anteil des deutschen Beitrags aus Quellen wie Krediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau und gehebelten privaten Investitionen. Wie es in der Antwort weiter heißt, belief sich der deutsche Beitrag im Jahr 2023 auf insgesamt 9,94 Milliarden Euro, davon 5,56 Milliarden Euro aus dem Haushalt inklusive Schenkungsäquivalente, 3,81 Milliarden Euro mobilisierte öffentliche Kredite und Kapitalmarktmittel und 0,48 Milliarden Euro mobilisierte private Mittel. Als Schenkungsäquivalent wird laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein rechnerischer Wert bezeichnet, der die Vergünstigung eines zinsverbilligten Darlehens gegenüber Marktkonditionen angibt.