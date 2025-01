„Karte Schwarz-Rot-Gold“ für Nachfahren von Auswanderern

Berlin: (hib/STO) Die Bundesregierung soll nach dem Willen der AfD-Fraktion weltweit für Nachfahren deutscher Auswanderer eine „Karte Schwarz-Rot-Gold“ etablieren und deren Inhabern ermöglichen, ohne Visum nach Deutschland einreisen sowie eine Arbeitserlaubnis erhalten zu können. Die Möglichkeiten für den Erwerb der Karte soll sich laut einem Antrag der Fraktion (20/14728), der am Donnerstag erstmals auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht, „am Bundesvertriebenengesetz beziehungsweise an den Anforderungen orientieren, die etwa Polen stellt, also an Herkunft, Sprachkenntnis und Bekenntnis geknüpft sind“.