Sportstättenförderung in Hamburg durch den Bund

Berlin: (hib/HLE) Um Sportstätten in Hamburg und deren Förderung durch den Bund geht es in einer Kleinen Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14820). Die Bundesregierung soll Angaben zum Sanierungsbedarf bei Sportanlagen machen und mitteilen, wie hoch die Förderung von Einrichtungen für den Spitzensport ist. Angegeben werden soll auch, welche Sportstätten in dem Bundesland über das Bundesprogramm „Zuweisung an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Investitionspakt Sportstätten)“ in den Jahren 2023 und 2024 gefördert wurden und welche Zuweisungen für die Jahre 2025 und 2026 geplant sind. Gefragt wird zudem nach dem kommunalen Eigenanteil bei den Sanierung von Sportstätten in dem Bundesland. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage heißt es, der geschätzte Modernisierungsbedarf von Sportstätten in Deutschland sei vom Deutschen Olympischen Sportbund bereits im Jahr 2018 auf 31 Milliarden Euro beziffert worden und dürfte sich inzwischen auf über 40 Milliarden Euro Euro belaufen.