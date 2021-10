Corona-Informationen in verschiedenen Sprachen

Gesundheit/Antwort - 07.10.2021 (hib 1052/2021)

Berlin: (hib/PK) Informationen über die Corona-Schutzimpfung werden nach Angaben der Bundesregierung in zahlreichen Sprachen produziert und gezielt in sozialen Netzwerken verbreitet. Das gelte auch für das regelmäßige Format „Faktenlage“. Darin würden Falschinformationen rund um das Thema Corona und die Schutzimpfung aufgegriffen und entkräftet, heißt es in der Antwort (19/32553) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/32320) der Grünen-Fraktion.

Bei der Herstellung werde die Bundesregierung von migrantischen Multiplikatoren beraten und unterstützt, um eine möglichst zielgruppengerechte Kommunikation zu ermöglichen.