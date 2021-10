Keine Korrekturbitten des BMEL im Dezember 2019

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 07.10.2021 (hib 1052/2021)

Berlin: (hib/SAS) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat im Dezember 2019 keine Bitte um Korrekturen von Berichterstattung an Medien gerichtet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/32494) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/32431) hervor. In ihrer Anfrage hatte sich die Fraktion unter anderem danach erkundigt, ob und aus welchem Anlass um Korrekturen in der medialen Berichterstattung ersucht wurde.