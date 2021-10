Ziel der Deutschen Normungsroadmap KI

Wirtschaft und Energie/Antwort - 08.10.2021 (hib 1055/2021)

Berlin: (hib/HAU) Ziel der Deutschen Normungsroadmap KI (NRM KI) ist es laut Bundesregierung, frühzeitig einen Handlungsrahmen für Normung und Standardisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu beschreiben, „der die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft im internationalen Wettbewerb um die besten Lösungen und Produkte im Bereich der KI stärkt und dazu beiträgt, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für die Technologie zu schaffen“. Auf Grundlage der NRM KI sollen entsprechende Arbeiten in der Normung und Standardisierung auf nationaler, aber vor allem auf europäischer und internationaler Ebene angestoßen werden, heißt es in der Antwort der Regierung (19/32369) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/32100). Dadurch könne die deutsche Position in der internationalen KI-Landschaft erheblich gestärkt werden, „wovon insbesondere der deutsche Mittelstand und die wachsende Startup-Szene in Deutschland profitieren können“, schreibt die Bundesregierung.