Zirka 30 Studiengänge zur Pflegeausbildung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 18.10.2021 (hib 1063/2021)

Berlin: (hib/SCR) Zum Wintersemester 2020/2021 haben deutschlandweit zirka 30 Studiengänge für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz zur Verfügung gestanden. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/32662) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/32555). „Statistische Angaben zur Zahl der Studierenden in primärqualifizierender hochschulischer Pflegeausbildung liegen noch nicht vor“, heißt es in der Antwort weiter.