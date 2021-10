Schnelles Internet in Rheinland-Pfalz

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 18.10.2021 (hib 1064/2021)

Berlin: (hib/HAU) Mehr als die Hälfte (1,08 Millionen) der zwei Millionen Haushalte in Rheinland-Pfalz hat laut Bundesregierung Ende 2020 über Internetanschlüsse mit einer Breitbandverfügbarkeit ab 1.000 Mbit/s verfügt. Über Glasfaserinternet, bei dem die Leitungen direkt bis zum Haus oder Modem des Endkunden führen (FTTH/FTTB), verfügten Ende 2020 laut einer Antwort der Regierung (19/32673) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/32437) 167.386 Haushalte in Rheinland-Pfalz.

Von den insgesamt 1.713 Schulen in Rheinland-Pfalz hatten den Angaben zufolge 539 Gigabit-Anschlüsse und 87 Glasfaserinternet über FTTH/FTTB. 42 der insgesamt 120 Krankenhäuser in dem Bundesland verfügten über 1.000 Mbit/s - sieben Krankenhäuser über FTTH/FTTB-Anschlüsse. Von den 2.163 Gewerbegebieten in Rheinland-Pfalz verfügten 808 über FTTH/FTTB-Anschlüsse.

Laut Breitbandatlas lag die Breitbandversorgung Ende 2020 „in 186 Gemeinden und keinen Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz bei weniger als 100 Mbit/s“, heißt es in der Antwort weiter. Gemeint sind dabei Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte, bei denen kein einziger Haushalt eine Verfügbarkeit von mindestens 100 Mbit/s hat.