Externe Beratungsleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 18.10.2021 (hib 1064/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, welche externen Beratungsdienstleistungen die Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2002 bis 2021 eingekauft hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/32561) unter anderem danach, wie viele Personen, die ehemals bei Beratungsunternehmen, insbesondere im Bereich der Unternehmensberatung, tätig waren, derzeit bei der Bundesagentur für Arbeit auf welcher Funktionsebene abhängig beschäftigt oder als Beamte tätig sind.