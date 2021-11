AfD-Fragen zum Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 11.11.2021 (hib 1080/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über das Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“ informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/14) erkundigt sie sich nach den in den Jahren 2018 bis 2020 veranschlagten und verausgabten Mitteln und nach den zwischen 2015 und 2020 beendeten Förderverfahren. Zudem möchte sie wissen, ob das zuständige Bundesfamilienministerium eine Erfolgsprüfung zu den bewilligten Fördergeldern durchführt.