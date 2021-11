AfD fragt nach Förderung der Bekämpfung von Extremismus

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 16.11.2021 (hib 1091/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die Vergabe von Bundesmitteln an Organisationen, Personen, Verbände und Vereine zur Bekämpfung von Extremismus informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/61) will sie unter anderem wissen, an welche Empfänger im Jahr 2020 Bundesmittel aus welchen Haushaltstiteln zur Finanzierung von Projekten gegen Links- und Rechtsextremismus sowie gegen Islamismus ausgereicht wurden. Zudem verlangt sie Auskunft über die Höhe der insgesamt aufgewendeten Fördermittel zur Bekämpfung von Extremismus.