AfD fragt nach Lage der Schweinehalter

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 18.11.2021 (hib 1097/2021)

Berlin: (hib/NKI) Um die Lage der deutschen Schweinehalter geht es in einer Kleinen Anfrage (20/17) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, wie viele Schweinehalter nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland in den nächsten Jahren aufgeben werden, weil sich die Fortsetzung der Schweineaufzucht immer weniger lohne. Zudem wird gefragt, ob die Bundesregierung ein Hilfsprogramm auflegen will.