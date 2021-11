Zahl der Tatverdächtigen bei Delikten in Bahnhöfen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 18.11.2021 (hib 1101/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der „erfassten Tatverdächtigen in Bezug auf Gewaltdelikte, Eigentumsdelikte, Sexualdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz in Bahnhöfen in BadenWürttemberg von 2015 bis heute“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/69). Auch fragt sie darin unter anderem nach den Staatsangehörigkeiten der Ausländer unter den genannten Tatverdächtigen.