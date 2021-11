Unerlaubt Einreisende an der deutsch-polnischen Grenze

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.11.2021 (hib 1102/2021)

Berlin: (hib/STO) „Flüchtlingsströme an der deutsch-polnischen Grenze“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/49). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele „unerlaubt Einreisende mit Bezug zur Belarus-Route“ von Januar 2021 bis Ende Oktober 2021 im Bereich der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundespolizei aufgegriffen wurden. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele unerlaubt Einreisende von Januar 2020 bis Dezember 2020 im Bereich der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundespolizei aufgegriffen wurden.