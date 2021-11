Linke fragt nach Polizei- und Zolleinsätzen im Ausland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.11.2021 (hib 1105/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach Polizei- und Zolleinsätzen im Ausland erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/94). Unter anderem will sie wissen, wie viele Beamte der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes, des Zolls und der Landespolizeien aktuell an Missionen auf Grundlage von Paragraf 8 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes beteiligt sind. Nach dieser Gesetzespassage kann die Bundespolizei der Vorlage zufolge zur Mitwirkung an polizeilichen oder anderen nichtmilitärischen Aufgaben im Rahmen von internationalen Maßnahmen im Ausland verwendet werden.