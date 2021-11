Bundespolizeieinsätze in Silvesternächten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.11.2021 (hib 1105/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der jeweils in den Silvesternächten 2019/2020 und 2020/2021 im Einsatz befindlichen Bundespolizisten will die AfD-Fraktion von der Bundesregierung erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/99) unter anderem danach, wie viele Bundespolizisten in diesen Nächten jeweils verletzt wurden.