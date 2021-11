Linke fragt nach Finanzierung der Nato

Verteidigung/Kleine Anfrage - 25.11.2021 (hib 1107/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die Gemeinschaftsfinanzierung der Nato. In einer Kleinen Anfrage (20/68) will sie unter anderem wissen, wie sich der Gemeinschaftshaushalt des Bündnisses seit 2010 entwickelt hat und wie hoch jeweils die Ausgaben für die Bereiche Militärhaushalt, Sicherheitsinvestitionsprogramm und Zivilhaushalt ausgefallen sind. Zudem möchte sie darüber informiert werden, wann und wie seit 2010 der prozentuale Anteil Deutschlands an der Gemeinschaftsfinanzierung geändert wurde.