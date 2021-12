AfD fragt nach vorzeitigem Ende des Dienstverhältnisses

Verteidigung/Kleine Anfrage - 01.12.2021 (hib 1109/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses von Zeitsoldaten. In einer Kleinen Anfrage (20/137) will sie unter anderem wissen, wie viele Soldaten in den Jahren 2017 bis 2020 während ihrer Probezeit durch die Bundeswehr entlassen wurden und wie viele das Dienstverhältnis von sich aus beendet haben. Zudem möchte sie erfahren, ob die Aussage der Wehrbeauftragten des Bundestages zutrifft, dass die freiwillig ausscheidenden Soldaten nicht nach den Gründen befragt werden und warum eine solche Befragung nicht stattfindet.