Linke fragt nach Anpassung der Regelbedarfe an Inflation

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 01.12.2021 (hib 1111/2021)

Berlin: (hib/CHE) Nach einer jährlichen Anpassung der Regelbedarfe in der Grundsicherung an Inflation und Lohnentwicklung erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/109). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, wie sich die Preise für Güter- und Dienstleistungen, die zur Regelbedarfsermittlung herangezogen werden, seit der letzten Sonderauswertung zur Regelbedarfsermittlung verändert haben.