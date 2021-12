AfD erkundigt sich nach Fällen von Keuchhusten

Gesundheit/Kleine Anfrage - 01.12.2021 (hib 1111/2021)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/110) nach Fällen von Keuchhusten in Thüringen und Deutschland in den vergangenen Jahren. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Erkrankungen seit 2010 in Thüringen und seit 2013 in ganz Deutschland registriert wurden und wie viele Todesfälle infolge der Krankheit es in dem Zeitraum gab.