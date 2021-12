68,75 Millionen Euro für ERP-Gründerkredite in 2020

Wirtschaft und Energie/Antwort - 02.12.2021 (hib 1112/2021)

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2020 sind Förderkredite über das European Recovery Program (ERP) für Gründung im Umfang von 68,75 Millionen Euro ausgereicht worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/122) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/56) hervor. Im Jahr 2018 lagen die ERP-Kreditzusagen der Vorlage zufolge bei 98,51 Millionen Euro und im Jahr 2019 bei 93,63 Millionen Euro.

Das Programm ERP-Kapital für Gründung richte sich an Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, schreibt die Bundesregierung. Kreditmittel aus dem ERP-Kapital für Gründung würden im Rahmen des Durchleitungsprinzips von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über die Hausbanken an die Geförderten vergeben. Diese seien verpflichtet, die zugesagten Mittel in ihr Unternehmen einzubringen. Antragsberechtigt seien ausschließlich natürliche Personen, heißt es in der Antwort. Da in der KfW ausschließlich die Daten zu den Antragstellenden erfasst würden, liegen der Bundesregierung „keine Informationen über geförderte Unternehmen vor“.