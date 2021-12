Präsenz der Türkei in Nato-Kommandostrukturen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 02.12.2021 (hib 1112/2021)

Berlin: (hib/SLI) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/149) nach der Präsenz der Türkei in den Nato-Kommandostrukturen. Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, wie viele Dienstposten das Militärbündnis nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell in den Nato-Kommandostrukturen (NCS) unterhält und wie sich diese Dienstposten auf die Nato-Mitgliedstaaten verteilen. Zudem möchten sie erfahren, inwieweit sich der Anteil der Bundeswehr und der türkischen Streitkräfte an den Dienstposten seit 2008 geändert hat.