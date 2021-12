Fördergelder für Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 03.12.2021 (hib 1113/2021)

Berlin: (hib/AW) Im Rahmen des Projektes „Demografiewerkstatt Kommunen“ unter Federführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat der Bund in den Jahren 2018 bis 2020 rund 1,34 Millionen Euro an Fördergeldern verausgabt. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/112) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14) mit. An dem Modellprojekt hätten die Landkreise Dithmarschen in Schleswig-Holstein, Emsland in Niedersachsen und Saarbrücken im Saarland, die Landgemeinde Adorf/Vogtland in Sachsen sowie die Städte Dortmund in Nordrhein-Westfalen, Grabow in Mecklenburg-Vorpommern und Riesa in Sachsen teilgenommen. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt nach Angaben der Regierung durch die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e. V. am Institut für Gerontologie an der Technischen Universität Dortmund. Es sei sowohl eine begleitende Erfolgskontrolle als auch eine Ergebnisevaluation sowohl in den teilnehmenden Kommunen als auch des Gesamtprozesses durchgeführt worden.