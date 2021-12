Lage der Schweinehalter in Deutschland

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 06.12.2021 (hib 1114/2021)

Berlin: (hib/NKI) Die Bundesregierung bekennt sich zu einer nachhaltigen Erzeugung von Schweinefleisch. Um die Anforderungen an hochwertige Lebensmittel auch in Zukunft zu gewährleisten, hält die Bundesregierung in Übereinstimmung mit der EU-Kommission Beihilfen an private Lagerhaltung (PLH) jedoch für kein geeignetes Instrument, weil aktuell noch genug Fleisch eingelagert sei. Zudem plant sie keine staatlichen Ausstiegsprogramme aus der Schweinehaltung, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/120) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/17) hervorgeht.