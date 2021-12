Keine Bedenken gegen zugelassene Impfstoffe

Gesundheit/Antwort - 06.12.2021 (hib 1114/2021)

Berlin: (hib/PK) Zugelassene Impfstoffe gegen das Coronavirus sind nach Angaben der Bundesregierung wirksam, unbedenklich und qualitativ einwandfrei. Die staatliche Chargenprüfung trage dazu bei, dass qualitativ hochwertige, wirksame und sichere Impfstoffe vermarktet würden, heißt es in der Antwort (20/159) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/73) der AfD-Fraktion.

Gemäß den regulatorischen Anforderungen dürften die in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe keine undeklarierten Bestandteile enthalten. Metallische Bestandteile seien in Impfstoffen nicht zu erwarten. In den staatlich geprüften Chargen seien keine Verunreinigungen festgestellt worden.