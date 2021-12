Förderung des Vereins „Gesicht Zeigen!“

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 07.12.2021 (hib 1117/2021)

Berlin: (hib/AW) Der Verein „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.“ hat in den Jahren 2019 bis 2021 Fördergelder des Bundes in Höhe von rund 2,26 Millionen Euro erhalten. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/170) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/97) mit. Die Fördersummen in den Jahren 2011 bis 2018 seien der Antwort der Bundesregierung (19/13949) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion vom Oktober 2019 zu entnehmen.