Unerlaubte Einreisen an der deutsch-polnischen Grenze

Inneres und Heimat/Antwort - 07.12.2021 (hib 1117/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Bundespolizei hat im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende Oktober dieses Jahres laut Bundesregierung insgesamt 7.667 unerlaubt eingereiste Personen an der deutsch-polnischen Grenze mit Bezug zu Belarus festgestellt. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/165) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/49) weiter ausführt, stellte die Bundespolizei in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres insgesamt 2.168 unerlaubt eingereiste Personen an der deutsch-polnischen Grenze fest.