Linke fragt nach Kriegerdenkmälern in Bayern

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 07.12.2021 (hib 1117/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über den Umgang mit Kriegerdenkmäler in Bayern. In einer Kleinen Anfrage (20/178) will sie unter anderem wissen, wie viele Kriegerdenkmäler in Bundesbesitz in Bayern existieren und welche Finanzmittel der Bund seit 2017 für ihre Pflege aufgebracht hat. Zudem möchte sie wissen, welche dieser Denkmäler aus Sicht der Bundesregierung kriegsverherrlichende Texte und Bildnisse enthalten und an welchen erklärende und einordnende Informationstafeln angebracht wurden.