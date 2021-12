Extremistische Personenpotenziale im Jahr 2020

Inneres und Heimat/Antwort - 07.12.2021 (hib 1118/2021)

Berlin: (hib/STO) Über die Personenpotenziale in den Bereichen des Rechts- und des Linksextremismus sowie des Islamismus im vergangenen Jahr berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/174) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/96). Nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften lag danach im Jahr 2020 das rechtsextremistische Personenpotenzial bei 33.300, während sich das linksextremistische Personenpotenzial auf 34.300 Personen belief. Das islamistische Personenpotenzial wird in der Antwort für 2020 auf 28.715 beziffert.