Corona-Neuinfektionen in ausgewählten Bereichen

Gesundheit/Kleine Anfrage - 13.12.2021 (hib 1128/2021)

Berlin: (hib/PK) Mit der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in ausgewählten Bereichen des täglichen Lebens befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/231). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Neuinfektionen es seit März 2020 beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr, in Hotels oder im Einzelhandel gegeben hat.