Zahl illegal eingereister Asylbewerber erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.12.2021 (hib 1128/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der derzeit in Deutschland lebenden Asylbewerber, die illegal in die Bundesrepublik eingereist sind, erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/221). Auch fragt sie darin unter anderem, wie viele Menschen nach Einschätzung der Bundesregierung derzeit in Deutschland leben, die nicht über den für eine Einbürgerung erforderlichen Sprachnachweis verfügen.