Tabea Rößner leitet Digitalausschuss

Digitales/Ausschuss - 15.12.2021 (hib 1133/2021)

Berlin: (hib/LBR) Die Grünen-Abgeordnete Tabea Rößner steht an der Spitze des Ausschusses für Digitales. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) wurde die 55-Jährige am Mittwoch nach geheimer Wahl zur Vorsitzenden des Ausschusses bestimmt, der 34 ordentliche Mitglieder zählt. Von den 30 abgegebenen Stimmzetteln entfielen 28 auf Ja, ein Abgeordneter enthielt sich, ein Stimmzettel war ungültig. Rößner ist seit Oktober 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und war in den vergangenen zwei Legislaturperioden stellvertretendes Mitglied im Digitalausschuss.

Die SPD-Fraktion ist in dem Gremium mit zehn Parlamentariern vertreten, die CDU/CSU-Fraktion mit neun, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit fünf, die FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion mit jeweils vier Abgeordneten und die Fraktion Die Linke mit zwei Mitgliedern.

SPD: Holger Becker, Anna Katharina Kassautzki, Parsa Marvi, Robin Mesarosch, Matthias Mieves, Falko Mohrs, Johannes Schätzl, Carolin Wagner, Jens Zimmermann, Armand Zorn

CDU/CSU: Marc Biadacz, Reinhard Brandl, Hansjörg Durz, Franziska Hoppermann, Thomas Jarzombek, Ronja Kemmer, Markus Reichel, Catarina dos Santos Firnhaber, Nicolas Zippelius

Bündnis 90/Die Grünen: Maik Außendorf, Tobias Bacherle, Janosch Dahmen, Stefan Gelbhaar, Tabea Rößner

FDP: Maximilian Funke-Kaiser, Maximilian Mordhorst, Volker Redder, Frank Schäffler

AfD: Joana Cotar, Barbara Lenk, Eugen Schmidt, Beatrix von Storch

Die Linke: Anke Domscheit-Berg, Petra Sitte