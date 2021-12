Sandra Weeser übernimmt Wohnausschuss

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Ausschuss - 15.12.2021 (hib 1133/2021)

Berlin: (hib/NKI) Die FDP-Abgeordnete Sandra Weeser steht an der Spitze des Wohnausschusses. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) wurde Weeser am Mittwoch zur Vorsitzenden des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen bestimmt, der 34 ordentliche Mitglieder zählt.

Die SPD-Fraktion ist in dem Gremium mit zehn Parlamentariern vertreten, die CDU/CSU-Fraktion mit neun, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit fünf, die FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion jeweils mit vier und die Fraktion Die Linke mit zwei Mitgliedern.

SPD: Bernhard Daldrup, Martin Diedenhofen, Elisabeth Kaiser, Kevin Kühnert, Heiko Maas, Franziska Mascheck, Brian Nickholz, Timo Schisanowski, Claudia Tausend, Melanie Wegling

CDU/CSU: Michael Breilmann, Enak Ferlemann, Mechthild Heil, Ronja Kemmer, Michael Kießling, Jan-Marco Luczak, Petra Nicolaisen, Lars Rohwer, Emmi Zeulner

Bündnis 90/Die Grünen: Anja Liebert, Karoline Otte, Christina-Johanne Schröder, Hanna Steinmüller, Kassem Taher Saleh

FDP: Daniel Föst, Hagen Reinhold, Rainer Semet, Sandra Weeser

AfD: Carolin Bachmann, Roger Beckamp, Marc Bernhard, Sebastian Münzenmaier

Die Linke: Susanne Hennig-Wellsow, Caren Lay