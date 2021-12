Jana Schimke leitet Tourismusausschuss

Tourismus/Ausschuss - 15.12.2021 (hib 1133/2021)

Berlin: (hib/SAS) Die CDU-Abgeordnete Jana Schimke steht an der Spitze des Tourismusausschusses. In der konstituierenden Sitzung unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) wurde Schimke am Mittwoch in geheimer Wahl einstimmig zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt, das 19 Mitglieder zählt.

Die SPD-Fraktion stellt sechs Parlamentarier, die CDU/CSU-Fraktion fünf und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen drei Abgeordnete. Der FDP gehören zwei Mitglieder des Ausschusses an, der AfD ebenfalls zwei Mitglieder und der Fraktion Die Linke ein Mitglied des Gremiums.

SPD: Rita Hagl-Kehl, Frank Junge, Frank Ullrich, Lena Werner,Gülistan Yüksel, Stefan Zierke

CDU/CSU: Heike Brehmer, Michael Donth, Anja Karliczek, Paul Lehrieder, Jana Schimke

Bündnis 90/Die Grünen: Mathias Gastel, Karoline Otte, Stefan Schmidt

FDP: Nico Tippelt, Reginald Hanke

AfD. Mike Moncsek, Sebastian Münzenmaier

Die Linke: Thomas Lutze