Marie-Agnes Strack-Zimmermann leitet Verteidigungsausschuss

Verteidigung/Ausschuss - 15.12.2021 (hib 1134/2021)

Berlin: (hib/WID) Die FDP-Parlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann leitet den Verteidigungsausschuss. Der Ausschuss konstituierte sich am Mittwoch unter Leitung von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und wählte Strack-Zimmermann mit 36 Ja-Stimmen gegen zwei Nein-Stimmen zur Vorsitzenden. Die nordrhein-westfälische Liberale zog 2017 erstmals in den Bundestag ein und war in der vergangenen Legislaturperiode verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.

Die SPD-Fraktion ist im 38 Mitglieder umfassenden Ausschuss mit elf Parlamentariern, die CDU/CSU-Fraktion mit zehn, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit sechs, die FDP-Fraktion mit fünf, die AfD-Fraktion mit vier und die Linksfraktion mit zwei Abgeordneten vertreten. Über den stellvertretenden Ausschussvorsitz entscheidet das Gremium aufgrund einer interfraktionellen Einigung erst im Januar kommenden Jahres, dann werden auch die Obleute der Fraktionen benannt.

SPD: Johannes Arlt, Falko Droßmann, Wolfgang Hellmich, Kristian Klinck, Kevin Leiser, Jörg Nürnberger, Rebecca Schamber, Christoph Schmid, Marja-Liisa Völlers, Dirk Vöpel, Joe Weingarten

CDU/CSU: Reinhrad Brandl, Marlon Bröhr, Markus Grübel, Serap Güler, Florian Hahn, Jens Lehmann, Henning Otte, Thomas Röwekamp, Armin Schwarz, Kerstin Vieregge

Bündnis 90/Die Grünen: Agnieszka Brugger, Philip Krämer, Claudia Müller, Sara Nanni, Merle Spellerberg, Niklas Wagener

FDP: Marcus Faber, Lars Lindemann, Alexander Müller, Christian Sauter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

AfD: Hannes Gnauck, Rüdiger Lucassen, Jan Nolte, Gerold Otten

Die Linke: Ali Al-Dailami, Zaklin Nastic