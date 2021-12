Finanzausschuss wählt Alois Rainer zum Vorsitzenden

Finanzen/Ausschuss - 15.12.2021 (hib 1134/2021)

Berlin: (hib/HLE) Der Finanzausschuss hat in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch unter Leitung von Vizepräsidentin Aydan Özoğuz den Abgeordneten Alois Rainer (CSU) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Rainer (56) ist von Beruf Metzgermeister und war Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Haibach in Niederbayern. In der vergangenen Legislaturperiode war Rainer Mitglied im Verkehrsausschuss und leitete die Verkehrsarbeitsgemeinschaft seiner Fraktion. Ein stellvertretender Vorsitzender soll im kommenden Jahr benannt werden.

Dem Finanzausschuss gehören 45 ordentliche Mitglieder an. Davon stellen die SPD-Fraktion 13 Mitglieder, die CDU/CSU-Fraktion zwölf, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sieben, die FDP-Fraktion sechs und die AfD-Fraktion fünf Mitglieder. Die Fraktion Die Linke stellt zwei Mitglieder.

SPD: Dagmar Andres, Bernhard Daldrup, Frauke Heiligenstadt, Nadine Heselhaus, Carlos Kasper, Tim Klüssendorf, Parsa Marvi, Lennard Oehl, Johannes Schraps, Michael Schrodi, Melanie Wegling, Jens Zimmermann und Armand Zorn

CDU/CSU: Sebastian Brehm, Carsten Brodesser, Fritz Güntzler, Olav Gutting, Matthias Hauer, Michael Meister, Stefan Müller (Erlangen), Alois Rainer, Johannes Steiniger, Christian Freiherr von Stetten, Herman-Josef Tebroke und Antje Tillmann

Bündnis 90/Die Grünen: Katharina Beck, Sandra Detzer, Sabine Grützmacher, Sascha Müller, Lisa Paus, Sebastian Schäfer, Stefan Schmidt

FDP: Markus Herbrand, Till Mansmann, Maximilian Mordhorst , Claudia Raffelhüschen, Volker Redder und Anja Schulz

AfD: Albrecht Glaser, Kay Gottschalk, Jörn König, Jan Wenzel Schmidt und Klaus Stöber

Die Linke: Christian Görke und Janine Wissler