Rachel (CDU) leitet kommissarisch Entwicklungsausschuss

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss - 15.12.2021 (hib 1135/2021)

Berlin: (hib/JOH) Unter Leitung von Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich am Mittwochnachmittag der Entwicklungsausschuss des Bundestages konstituiert. Die Abgeordneten konnten sich in der ersten Sitzung jedoch nicht auf einen regulären Vorsitzenden verständigen. Der von der AfD-Fraktion für den Vorsitz vorgeschlagene Abgeordnete Dietmar Friedhoff erhielt in geheimer Wahl nicht die erforderliche Mehrheit. Der AfD-Fraktion fällt im Entwicklungsausschuss wie auch im Gesundheits- und Innenausschuss das Vorschlagsrecht für den Vorsitz zu. Mit der Frage des Vorsitzes muss sich nun der Ältestenrat befassen.

Die Abgeordneten verzichteten zunächst auch auf die Benennung eines stellvertretenden Vorsitzenden. Mit der kommissarischen Leitung des Ausschusses wurde, den Regularien entsprechend, der dienstälteste Abgeordnete des Ausschusses, Thomas Rachel (CDU), betraut.

Insgesamt hat der Entwicklungsausschuss in der aktuellen Wahlperiode 24 Mitglieder. Die SPD ist mit sieben, die Union mit sechs, Bündnis 90/Die Grünen mit vier, FDP und AfD mit jeweils drei und die Fraktion Die Linke mit einem Abgeordneten vertreten.

SPD: Sanae Abdi, Lars Castellucci, Karamba Diaby, Manuel Gava, Rebecca Schamber, Nadja Sthamer, Derya Türk-Nachbaur

CDU/CSU: Georg Kippels, Volkmar Klein, Thomas Rachel, Wolfgang Stefinger, Paul Ziemiak, Nicolas Zippelius

Bündnis 90/Die Grünen: Deborah Düring, Jan-Niclas Gesenhues, Kathrin Henneberger, Susanne Menge

FDP: Knut Gerschau, Christoph Hoffmann, Till Mansmann

AfD: Dietmar Friedhoff, Markus Frohnmaier, Edgar Naujok

Die Linke: Cornelia Möhring