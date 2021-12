Daniela Ludwig leitet Geschäftsordnungsausschuss

Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung/Ausschuss - 16.12.2021 (hib 1136/2021)

Berlin: (hib/PK) Die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig ist neue Vorsitzende des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Sie wurde am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses unter Leitung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Der stellvertretende Ausschussvorsitz ist noch vakant.

Im Ausschuss sind 19 ordentliche Mitglieder vertreten, darunter sechs der SPD-Fraktion, fünf der CDU/CSU-Fraktion, drei der Grünen-Fraktion, jeweils zwei von FDP und AfD und eines der Linksfraktion.

Die Ausschussmitglieder:

SPD: Jan Dieren, Esther Dilcher, Sonja Eichwede, Johannes Fechner, Macit Karaahmetoğlu, Marianne Schieder

CDU/CSU: Stefan Heck, Ansgar Heveling, Daniela Ludwig, Carsten Müller (Braunschweig), Patrick Schnieder

Grüne: Irene Mihalic, Filiz Polat, Till Steffen

FDP: Stephan Thomae, Johannes Vogel

AfD: Stephan Brandner, Thomas Seitz.

Die Linke: Jan Korte.