Behörden sind für Arbeitsschutzkontrollen gut ausgestattet

Arbeit und Soziales/Antwort - 20.12.2021 (hib 1139/2021)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung sieht die Behörden bei der Kontrolle des Arbeitsschutzes in den Betrieben gut aufgestellt. In ihrer Antwort (20/258) auf eine Kleine Anfrage (20/135) der Fraktion Die Linke schreibt die Regierung: „Die bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin angesiedelte Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit hat im September ihre volle Personalstärke erreicht und ihre Arbeit aufgenommen. Derzeit wird in Absprache mit den zuständigen Stellen der Länder ein Konzept für die künftige Arbeit entwickelt.“