Aufklärung über Ursprung des Coronavirus

Gesundheit/Antwort - 21.12.2021 (hib 1140/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung setzt sich für eine umfassende und transparente Aufklärung der Ursprünge des neuen Coronavirus durch Experten unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein. Dazu seien weitere systematische Studien erforderlich, heißt es in der Antwort (20/284) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/129) der AfD-Fraktion. Eine abschließende Bewertung sei somit noch nicht möglich.

In dem Zusammenhang geht die Bundesregierung auch auf sogenannte Gain-of-function-Experimente ein, mit deren Hilfe die Genaktivität von Krankheitserregern gezielt verändert und verstärkt werden kann. Diese Experimente seien wichtige Instrumente der biomedizinischen Forschung, um die Eigenschaften von Erregern und Möglichkeiten ihrer Bekämpfung zu erforschen, heißt es in der Antwort. Solche Untersuchungen fänden auch in Deutschland statt, so etwa an der Berliner Charité.