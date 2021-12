Linke fragt nach Förderprogramm für Kohlekraftwerkstandorte

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 21.12.2021 (hib 1141/2021)

Berlin: (hib/HAU) Das Förderprogramm „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ (STARK) thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/289). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Bundesmittel im Haushalt 2021 für die Förderrichtlinie hinterlegt sind und wie viele Mittel bisher abgeflossen sind.