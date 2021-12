Entwicklung der Waldschäden

Berlin: (hib/PK) Die Zukunft des Waldes ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/340) der Unionsfraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie sich die Waldschäden in den Bundesländern und in den EU-Staaten in den Jahren 2011 bis 2021 entwickelt haben.