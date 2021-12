Union erkundigt sich nach russischem Truppenaufmarsch

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 28.12.2021 (hib 1143/2021)

Berlin: (hib/SCR) Die Unions-Fraktion will wissen, wie die Bundesregierung auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine reagiert. In einer Kleinen Anfrage (20/315) fragen die Abgeordneten dazu unter anderem, wie die Bundesregierung die Lage an der Grenze beurteilt und welche eigenen Erkenntnisse sie „zur Qualität und Quantität des russischen Truppenaufmarsches“ hat.