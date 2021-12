Ausgaben für Beratungs- und Unterstützungsleistungen

Haushalt/Kleine Anfrage - 28.12.2021 (hib 1144/2021)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/318) nach den Ausgaben des Bundes für Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Jahr 2021. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erfahren, welcher Anteil davon in einem Bezug zur Corona-Pandemie stand.