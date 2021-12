Beauftragte Studien und Gutachten erfragt

Haushalt/Kleine Anfrage - 28.12.2021 (hib 1144/2021)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion verlangt in einer Kleinen Anfrage (20/314) Auskunft über Studien und Gutachten, die von obersten Bundesbehörden und nachgeordneten Behörden zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 30. September 2021 in Auftrag gegeben worden sind. Die Fraktion schließt damit an eine Anfrage aus der vergangenen Legislaturperiode (19/24979) an, in der sie sich nach dem Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 30. Juni 2020 erkundigt hatten.