AfD fragt nach Frauen- und Männerhäusern

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 05.01.2022 (hib 2/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über Schutzeinrichtungen vor häuslicher Gewalt. In einer Kleinen Anfrage (20/294) will sie unter anderem wissen, wie viele neue Plätze in Frauenhäusern zwischen 2020 und 2023 durch das Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ nach Einschätzung der Bundesregierung geschaffen worden sind. Zudem will die Fraktion erfahren, ob und wie viele vergleichbare Schutzeinrichtungen für Männer in Deutschland existieren und ob die Bundesregierung plant, ein Bundesförderprogramm für solche Männerhäuser aufzulegen.